Marattin: “Chi vuole Draghi ancora al Governo deve votare offerta politica Italia Viva e Azione”

(Agenzia Vista) Roma 9 agosto 2022 “Agenda Draghi e Mario Draghi: chi lo vuole ancora al Governo di questo Paese deve votare offerta politica di Italia Viva e Azione, perché le altre due hanno dentro gente che Draghi lo ha fatto cadere o non lo ha mai voluto”. Lo ha dichiarato il deputato di Italia Viva Luigi Marattin in via degli Uffici del Vicario a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev