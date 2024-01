Mar Rosso, Tajani: "Non facciamo guerra a nessuno, ma difendere navi italiane è dovere Repubblica"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2024 L'Italia è "un Paese esportatore, abbiamo il dovere di difendere le nostre navi mercantili. Non facciamo la guerra nessuno, però difendere le navi italiane, che sono territorio italiano, è un dovere della Repubblica e del governo". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. "Lo stiamo facendo già con la missione Atlanta - continua - ci hanno ringraziato tantissimi armatori, perché abbiamo garantito, attraverso la nostra Marina Militare che ringrazio, la sicurezza del traffico. Continueremo a farlo in una nuova missione militare europea, portatrice di libertà di navigazione. Non andiamo a fare la guerra a nessuno, ma non possiamo certamente accettare che mercantili italiani, che non hanno nulla a che vedere con la situazione a Gaza o nel Medio Oriente, possano essere colpiti da organizzazioni terroristiche quali sono i ribelli Houthi". Gli Houthi, prosegue il ministro, "non possono lanciare missili e droni contro navi mercantili. E' inaccettabile, è contro il diritto internazionale e noi faremo di tutto, anche con la nostra Marina Militare, per proteggere il traffico mercantile. Quindi nessuna azione di guerra, ma soltanto difesa del diritto internazionalmente riconosciuto di poter navigare", conclude. Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev