Mar Rosso, Tajani: "Italia non partecipa ad attacchi contro Houthi, ma promuove risposta europea"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 L'Italia non partecipa agli attacchi anglo-americani contro i ribelli yemeniti Houthi in Yemen, "ma promuove una risposta europea che possa tutelare le nostre rotte di navigazione". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un'interrogazione in Senato sulle iniziative, anche in sede europea, volte a ristabilire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. "Vogliamo ripristinare la sicurezza della navigazione dell'area, evitare la pericolosa estensione del conflitto, salvaguardare i passi avanti degli ultimi mesi per la pace in Yemen tra il governo riconosciuto di Aden e gli Houthi", ha detto Tajani. "E' importante essere tempestivi e allo stesso tempo assicurare il coordinamento tra le diverse operazioni con la regione e un raccordo con i paesi che su quei mari si affacciano e condividono il nostro interesse alla sicurezza e alla stabilità", ha detto Tajani, sottolineando come Egitto e Giordania siano "i due Paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Mar Rosso". Secondo il titolare della Farnesina, "l'azione diplomatica deve andare avanti di pari passo con quella militare" ed è fondamentale, da questo punto di vista, "mantenere canali di dialogo aperti con tutti gli attori". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev