Manuela, precaria all'incontro con il Governo: Dicono che le cose cambieranno, aspettiamo

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2023 “Ho raccontato della mia precarietà ma non ho avuto risposta. Hanno annuito, e stanno lì. Dicono che le cose cambieranno ma non si sa quando. Stiamo qui ad aspettare. Sono qui perché credo non ci sia dimostrazione migliore di una persona che soffre le tematiche del lavoro sulla propria pelle. Il Governo deve ascoltare, e chi meglio di me in rappresentanza di molti stagionali in Italia poteva spiegare tutto questo.”, le parole di Manuela, precaria dopo l’incontro tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev