Mantovano: "Intelligence non controlla le idee, pluralismo pilastro della democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2024 “Il compito dell’Intelligence non deve essere quello di esercitare un controllo dei contenuti pubblicati online né delle idee, anche quelle estreme e più controverse. Il pluralismo dei convincimenti personali costituisce un pilastro di ogni democrazia sana e viva. I Servizi concentrano la loro attenzione è la verifica della genuinità dei processi di diffusione di contenuti su internet. La tracciabilità delle informazioni e l’autenticità dei profili che le diffondono. È un’altra cosa rispetto alla minaccia della libertà di manifestare le proprie opinioni”, ha commentato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per la Sicurezza Mantovano, parlando del lavoro dell’Intelligence italiana in occasione della presentazione della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, a Roma. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev