Mantovano: "Il Governo Meloni è percepito come stabile a livello internazionale"

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2023 “Il Governo è percepito come stabile e destinato a durare. Il che ha un peso nelle relazioni internazionali”, le parole di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione di un incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Cosa sta cambiando in Italia?”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev