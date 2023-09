Manovra, Tajani: "Fiducioso sulla possibilità di trovare accordo su extraprofitti"

(Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2023 “Ho apprezzato molto le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla possibilità di attuare aggiustamenti e correttivi al testo della manovra di bilancio. Sugli extraprofitti bancari "ci sono i nostri emendamenti depositati al Senato, e sono ottimista in merito alla possibilità di trovare un accordo". Così il ministro Antonio Tajani a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev