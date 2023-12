Manovra, Silvestri (M5s): "Non ha visione nè progetto per il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 La manovra "non ha una visione, non ha uno straccio di progetto per il Paese". Lo ha detto il capogruppo del M5s, Francesco Silvestri, nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra. "Ci dite una sola legge identitaria e moderna che avete portato in aula? L'invio incondizionato di armi per compiacere gli Usa? Il taglio delle pensioni che fa impallidire la Fornero? La dura realtà è che non avete nulla se non quattro misurette che proponete dagli anni Novanta, il Ponte sullo stretto, gli attacchi alla magistratura". Poi, parlando degli extraprofitti: "diteci se ci troviamo in un enorme Monopoli, dove vincono sempre e solo le banche". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev