Manovra, Serracchiani: “Fatti gravissimi, la maggioranza non ci sta facendo lavorare”

(Agenzia Vista) Roma 19 dicembre 2022 “Quello che sta accadendo in Parlamento è molto grave. La maggioranza con una forzatura non ci sta facendo discutere la manovra di bilancio ij commissione bilancio come prevedono le regole di bilancio. Con pochissimo spazio per le opposizioni.” Così Debora Serracchiani deputata del Pd a Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev