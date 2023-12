Manovra, Schlein: "Approvare congedo paritario di 5 mesi"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 Votiamo insieme il congedo paritario di cinque mesi per entrambi i genitori pagato al 100 per cento. "Aiuterebbe subito l'occupazione femminile. Su questo ci dovrebbe essere un sostegno trasversale". Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in Aula, durante l'esame di un emendamento sulla legge di Bilancio. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev