Manovra, Sbarra: "Non accettiamo lezioni da Cgil e Uil, non rimpiangiamo ideologia '900"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Noi rispettiamo le posizioni e le forme di mobilitazione scelte da Cgil e Uil ma non accettiamo lezioni da nessuno. Il Novecento è finito da vent'anni, si rassegni chi lo rimpiange". Così il leader Cisl, Luigi Sbarra, chiudendo la manifestazione a Roma sulla manovra economica del governo, marca la differenza con i sindacati cugini. "Crediamo che in un momento già pesante per tante famiglie l'astensione dal lavoro danneggi, più che i bersagli individuati, le tasche dei lavoratori. si rischia così di incendiare i rapporti contrattuali e industriali. L'ultima cosa di cui in questo momento si avverte il bisogno", prosegue. E attacca: "Si prenda atto, laicamente, dell'esistenza di differenti sensibilità, di modi diversi di intendere l'azione sindacale e il ruolo del sindacato". Fonte video: Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev