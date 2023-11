Manovra, Sbarra (Cisl): "Servono miglioramenti su pensioni, sanità e Pnrr"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Per noi è stato un incontro positivo nel metodo e nel merito. Abbiamo posto la necessità di cambiare e migliorare la legge di bilancio in alcune parte che consideriamo deboli e sbagliati. Le pensioni, la sanità, il fondo sulla disabilità e l'autosufficienza, il Pnrr. Il Governo si è impegnato a migliorare l'articolo 33 in materia di pensioni, a migliorare la governancd sul Pnrr. Il Governo ha aperto anche sul tema della democrazia economica, nell'ambito delle riforme istituzionali" lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a seguito dell'incontro con il Governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev