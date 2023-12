Manovra, Santillo (M5s): "Anche oggi Giorgetti assente, mancanza rispetto per Camera"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Ieri mattina "in quest'Aula i ministri erano assenti, malgrado il Cdm fosse in programma nel pomeriggio. Il grande assente è il ministro Giorgetti: evidentemente per lui ci sono figli e figliastri visto che quando la legge di Bilancio si è discussa al Senato c'era". Lo ha detto in Aula alla Camera il vicecapogruppo del M5s, Agostino Santillo. "Una mancanza di rispetto per il Parlamento ma anche un pessimo messaggio al Paese. Giorgetti corra subito qui", ha concluso. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev