Manovra, Richetti (Az): "Insufficiente. Stiamo perdendo il Ssn"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Sulla Legge di bilancio fate una operazione legittima, che io non condivido perchè ritengo insufficiente". Lo ha detto il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, nell'Aula di Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla legge di bilancio. "Stiamo perdendo il Servizio sanitario nazionale, non per colpa di questo governo, ma perchè non siamo più in grado di assicurare una risposta pubblica. E' una responsabilità non attribuire alla Sanità una priorità", ha aggiunto Richetti sottolineando che "oggi facciamo una manovra con 14 miliardi di ulteriore debito". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev