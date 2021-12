Manovra, Renzi: "Non mi piace metodo, eliminato bicameralismo"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2021 La settimana si chiuderà con la legge di bilancio: anche stavolta a me non piace il metodo di lavoro, è stato eliminato il bicameralismo, soltanto una camera approfondisce il lavoro, in questo caso il Senato". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, in un video su facebook. Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev