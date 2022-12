Manovra, Rampelli (Fdi): Abbiamo inserito parte di ciò che era stato promesso in campagna elettorale

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 30 novembre 2022 “Nonostante la difficoltà di una manovra fatta in una situazione complicata ci sono i titoli di tutte le principali proposte elettorali declinate nel programma di centrodestra. La tassa piatta sui redditi incrementali a 15% per incoraggiare imprese alla crescita. C’è la prospettiva rispetto al Rdc di assistere chi è debole ma chi è abile al lavoro lo stato proporrà offerte di lavoro. Più assumi meno paghi non è solo uno slogan ma sarà una politica che darà più offerte di lavoro". Così Fabio Rampelli deputato di Fratelli d’Italia entrando alla Camera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev