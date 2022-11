Manovra, Pichetto: "Fondo contro consumo suolo da 160 mln"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2022 "Nella manovra è stata inserito un articolo che ha previsto la costituzione di un fondo per il contrasto al consumo di suolo, per consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, con una dotazione complessiva di 160 milioni di euro". E' quanto ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al question time. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev