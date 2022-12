Manovra, Molinari: ”Governo sta ragionando su come recepire proposte di maggioranza e opposizione”

(Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 “Ci sono diversi temi politici che le forze di centrodestra e anche dell’opposizione hanno posto e il Governo sta ragionando su come recepirne alcune trovando le risorse, questo è un percorso assolutamente normale che c’è ogni volta in legge di Bilancio” Così Molinari della Lega a margine dell’evento “Dieci anni di amore per l’Italia” organizzato da Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev