Manovra, Meloni: "Taglio cuneo non sufficiente, ma stanziamento significativo"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2022 "Sapete che ci siamo dati un orizzonte di legislatura per la riduzione del cuneo di 5 punti per i redditi fino a 35 mila euro. Questo primo segnale non è sufficiente ma su questa strada vogliamo andare avanti. Questa misura va oltre i 4,2 miliardi ed è la misura più significativa dell'intera manovra dopo quelle sull'energia". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alle assemblee di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev