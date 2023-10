Manovra, Meloni: Non rincorrere bozze, siamo in dirittura d'arrivo

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 ottobre 2023 "Sconsiglio in generale di rincorrere le bozze, perché chiaramente le bozze di una manovra di bilancio sono molte. Noi stiamo lavorando bene in una situazione molto difficile in termini di risorse disponibili. Mi pare che siamo in dirittura d'arrivo, il nostro obiettivo è cercare di dare un segnale di compattezza", le parole di Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev