Manovra, Grimaldi (Avs): "Scegliete di conservare le ingiustizie, diciamo no"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "L'austerità non è un destino è una scelta politica, la scelta di conservare l'ingiustizia sociale e climatica. Noi siamo la vostra opposizione di sana e robusta Costituzione e vi diciamo no". Così il deputato di Avs Marco Grimaldi intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulla manovra. Il suo intervento si è aperto con un appello per i "bambini uccisi a Gaza: fermiamoci, fermiamoli!". "Auguriamo a Meloni - ha detto in un passaggio del suo intervento - una pronta guarigione: la aspettiamo in Parlamento" e "invece di polemizzare con le influencer esca da Telemeloni" perchè "non saranno un pandoro ad aiutare ad aiutare chi non arriva a fine mese o i penny di Mary Poppins" il nostro appello è: "tassate i ricchi e non i pannolini lasciate stare i passeggini e gli assorbenti". Grimaldi ha citato "una parola che avete paura solo a sentire sussurrare: patrimoniale". Ma invece "vedo un governo che ha bloccato la manovra due mesi al Senato solo per mettere regali e condoni". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev