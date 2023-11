Manovra, Giorgetti: "Su crescita futura molteplici rischi al ribasso"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Le stime puntuali di crescita non possono che avere natura puramente indicativa nel contesto attuale, caratterizzato da elevata incertezza e scosso da nuove, drammatiche tensioni geopolitiche. Restano perciò molteplici i rischi al ribasso che aleggiano sulle prospettive future che, come ampiamente argomentato nella Nadef, sono rappresentati" dagli aumenti del prezzo del petrolio e "tassi d'interesse internazionali elevati". Così il ministro Giancarlo Giorgetti in audizione. "Gli scenari formulati tenendo conto di tali ipotesi restituiscono una dinamica dell'economia che potrebbe risultare più debole, ma pur sempre positiva". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev