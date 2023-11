Manovra, Giorgetti: "Lavoro non facile, fatto il meglio possibile"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Il confronto all'interno dell'Esecutivo ha dovuto individuare una sintesi tra le diverse istanze e i vincoli interni ed esterni di bilancio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "E' stato un lavoro non facile, ma ritengo che sia stato fatto il meglio possibile da un lato per fornire risposte concrete alle esigenze immediate, dall'altro per gettare le basi dell'attuazione graduale del programma di legislatura", ha aggiunto. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev