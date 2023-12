Manovra, Foti in Aula cita il futurista Filippo Tommaso Marinetti: "Il domani appartiene a noi"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "E' da osservare che è la prima legge di bilancio in anni che viene approvata senza voto di fiducia: è un riconoscimento dell'attività svolta, con l'opposizione che ha presentato un numero limitato di emendamenti. Ora, se la maggioranza li ha respinti è stato non per partito preso ma a ragion veduta è perché siamo qui per realizzare il programma del centrodestravotato dagli elettori, non per attuare quello di chi le elezioni le ha perse". Lo ha detto il presidente dei deputati Fdi Tommaso Foti in dichiarazione voto sulla legge di bilancio. Foti ha sottolineato che la questa manovra "segna il ritorno della politica dopo anni di sospensione della politica. Ce ne assumiamo oneri e onori e ringraziamo il governo, i colleghi della maggioranza" e ha concluso tra gli applausi del gruppo, citando il Manifesto futurista:"Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle" e un verso di una canzone della Compagnia dell'Anello: "Il domani appartiene a noi". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev