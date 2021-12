Manovra, Foti (FdI): "Draghi venga in Aula a scusarsi con Parlamento per mancato esame"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2021 "Draghi venga in aula e si scusi a nome del Governo per i ritardi con cui questo ramo del Parlamento ha potuto esaminare, o non esaminare, la legge di Bilancio". Lo ha detto Tommaso Foti (FdI), intervenendo in aula a Montecitorio dopo la richiesta della fiducia da parte del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev