Manovra Farina (Ania): "Definire schema assicurazione contro calamità per abitazioni private"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2021 Questo è un terreno su cui lItalia accusa un grave ritardo, rispetto ai principali partner europei. La strada da intraprendere, se possibile già nella discussione della legge di Bilancio, è quella di porre le condizioni per definire uno schema per la copertura delle abitazioni private che poggi sulla mutualizzazione dei rischi e sia in grado di garantire tempi certi e ragionevoli di risarcimento del danno, trasparenza nelle procedure, con attenzione rigorosa alla prevenzione, opportune modalità di finanziamento della ricostruzione e ottimizzazione della gestione delle emergenze post-evento". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente Ania, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev