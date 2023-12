Manovra, Della Vedova (+Europa) al Governo: "Arrivate tardi e male, non c'è futuro per il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Arrivate tardi e male, non è mai accaduto prima che la Camera vedesse la legge di bilancio tra Natale e Capodanno. L'opposizione, perfino con eccessiva generosità, ha fatto in modo di evitare l'esercizio provvisorio a cui ci stavate spingendo". Lo afferma Benedetto Della Vedova (Più Europa) durante le dichiarazioni di voto finali sulla manovra alla Camera. "Difendete le piccole e grandi rendite, non ci parlate di competitività. La melonomics difende le corporazioni, fate più deficit e più debito. Ministro Giorgetti credo abbia fatto molto bene a sottoscrivere il patto di stabilità che però prevede che fra un anno, oltre trovare i 15 miliardi di deficit, occorrerà trovare anche altre risorse. E' necessario - conclude - occuparsi dei redditi più bassi ma la partita non si può chiudere così. Abbiamo il problema dei giovani che vanno fuori, senza investimenti e competitività non c'è futuro per il Paese". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev