Manovra, De Luca: Grandi annunci e poi non c'è nulla

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2023 "Si fa una legge finanziaria e come al solito grandi promesse, grandi annunci. Leggiamo poi il testo di tutti quegli annunci e non c'è nulla", le parole del presidente della Campania De Luca in diretta sui social. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev