Manovra, Cottarelli: "Aiuta chi le tasse non le paga"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2022 "Questa legge di bilancio ha tanti problemi" a partire dal nodo dell'evasione fiscale. Il rapporto inviato dal presidente del Consiglio e il ministro Giorgetti al Parlamento sull'evasione fiscale che ci dice che, nonostante il miglioramento negli ultimi anni, l'evasione rimane ancora molto alta" e "ci dice anche che l'evasione fiscale per i lavoratori dipendenti è il 3% mentre per gli autonomi e i redditi d'impresa è del 65%: una differenza abissale. Mi sarei aspettato che il ministro dell'Economia convocasse i migliori esperti per avere in legge di bilancio delle soluzioni sulla lotta all'evasione fiscale, come si era fatto in passato. Noi non pensiamo che la pressione fiscale vada aumentata ma va distribuita più equamente. E in questa legge di bilancio non ho trovato niente su questo, anzi, c'è una parte molto corposa su come dare vantaggi a chi le tasse non le paga". Lo ha detto il senatore del Pd Carlo Cottarelli durante la discussione generale in Aula al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev