Manovra, Conte: "Senza modifiche si calpesta Parlamento"

(Agenzia Vista) Foggia, 20 ottobre 2023 "Mi sembra che non ci sia nessuna volontà per rendere il Parlamento corresponsabile nella fase di approvazione" della manovra. "Questo significa calpestare la possibilità, per il Parlamento, di poter dare un contributo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Foggia. "Mi sembra che anche tra i parlamentari di maggioranza non ci sia tutto questo entusiasmo rispetto a una manovra del governo che si preannuncia essere immodificabile in Parlamento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev