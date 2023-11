Manovra, Conte: "Questo Governo è una sciagura per l'Italia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "Continuano le nostre audizioni. Conveniamo tutti che questo Governo è una sciagura per l'Italia. Abbiamo tagli sulle pensioni, sulla casa, sui comuni, sul Pnrr. Dovunque ci confrontiamo riscontriamo solo conseguenze negative. Oggi abbiamo incontrato l'Anci: addirittura 10 miliardi di tagli per i comuni. Tagli dolorosi per la nostra economia. Non ci sono misure per il rilancio e la competitività delle imprese. Siccome poi hanno smantellato il reddito di cittadinanza, le famiglie povere si rivolgeranno ai servizi sociali dei comuni, ma questi ultimi non avranno le risorse. Tutto questo verrà al pettine: ripeto, questo Governo è una sciagura" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte, a margine delle controaudizioni sulla manovra organizzate dal movimento insieme alle parti sociali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev