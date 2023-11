Manovra, Conte: "Meloni aveva una Ferrari in mano e le è mancato il coraggio"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "Abbiamo lavorato per offrire al governo e al paese intero un'alternativa a questa manovra lacrime e sangue che schiaccerà il paese spingendolo verso la recessione. Meloni è arrivata a Chigi forte di un voto popolare che nessuno contesta, anche se non maggioritario, aveva una Ferrari in mano ma le è mancato il coraggio e ora ci sta portando verso il vicolo cieco della crescita zero". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte presentando gli emendamenti del M5S alla manovra economica nell'evento "La manovra giusta. Sviluppo, equità e futuro". Fonte video: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev