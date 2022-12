Manovra, Conte: "Governo in forte ritardo non ha idee chiare. M5s attende testo da stamane"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2022 "Purtroppo questo governo non ci sta aiutando sulla manovra perchè è da questa mattina alle 8 che aspettiamo il testo definitivo è ancora stanno accumulando ritardi su ritardi... Ricordo che la legge di bilancio è già arrivato in ritardo. Non hanno le idee chiare, sono in forte ritardo". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5S, in diretta on line. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev