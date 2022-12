Manovra, Conte: “Crosetto ha ammesso che penalizza ceto medio”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Ci ritroviamo con un Governo che è molto forte con i poveri e con il ceto medio. Crosetto ha ammesso in tv che la manovra penalizza il ceto medio completamente impoverito, inchinandosi in Europa ai poteri forti”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine dell’incontro nella sede del partito in via di Campo Marzio a Roma con il Segretario della CGIL Maurizio Landini sulla legge di bilancio del Governo Meloni. / M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev