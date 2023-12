Manovra, Cattani (Farmindustria): "Bene, ma la spesa per la farmaceutica va aumentata fino all'8,6%"

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2023 "Della manovra apprezziamo i 3 miliardi in più aggiunti al fondo per la spesa sanitaria e anche l'azione di rimodulazione della spesa diretta, rispetto allo 0,2% che è stato aggiunto per ridurre il payback. Chiediamo però un piccolo sforzo dell'0,1% in più portando la spesa diretta all'8,6%. In più chiediamo che vengano rivalutate quelle classi di farmaco essenziali e critiche che però negli anni scorsi erano state svalutate: antibiotici, neurolettici, diuretici, antiaggreganti. Occorre lavorare insieme per ridare sostenibilità industriali e ridurre il rischio di carenze" lo ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, a margine della colazione con i giornalisti in cui ha spiegato qual è lo stato del settore della farmaceutica in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev