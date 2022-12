Manovra, Cattaneo: “Forza Italia lavora per sbloccare i crediti del superbonus”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 7 dicembre 2022 “Emendamenti di Fi si concentrano per la detestazione degli under 35 quando vengono assunti. Poi torniamo su pensioni minime con segnali per aumentarli e poi emendamenti che non costano nulla ma tolgono burocrazia. Poi il tema dei crediti bloccati del superbonus. Non vogliamo prorogare ma va valutato con il Mef per riaprire una finestra per rendere più facile la vita a cittadini e imprese” Così Alessandro Cattaneo Capogruppo di Forza Italia alla Camera entrando a Palazzo Chigi per la riunione con il Presidente del Consiglio Meloni sulla manovra di Bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev