Manovra, Capone (Ugl): "Bene taglio cuneo fiscale, male sulle pensioni"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Abbiamo detto alla premier che apprezziamo il metodo del confronto. Abbiamo segnalato quelle che noi riteniamo delle criticità. Il Governo ha dimostrato forte disponibilità nel negoziare i paletti che sono stati messi su Opzione Donna, Ape sociale e Quota 103. Abbiamo invitato il Governo a riflettere su questi temi. Il Paese aspetta delle risposte per chi fa lavori usuranti e per chi vuole andare in pensione prima di quanto dice la legge Fornerno" lo ha detto il segretario dell'Ugl Francesco Paolo Capone, a seguito dell'incontro con il Governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev