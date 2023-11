Manovra, Bonelli: Per Governo Meloni tanto "paga pantalone"

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 "La manovra del governo produce debito, come segnalato dalla commissione Ue, mentre taglia pensioni, sanità e trasporto pubblico. Allora chi ci guadagna? Ci guadagnano le banche e le società energetiche dell'Oil & Gas a cui vengono sanati 12 miliardi di euro di tasse su extraprofitti. Una manovra che per assecondare i capricci di Salvini sperpera 12 miliardi di euro per il ponte sullo stretto di Messina azzerando il fondo nazionale sul trasporto pubblico ovvero lo 0,6% del Pil. E' il governo del 'tanto paga Pantalonè, che taglia ai ceti sociali più deboli e favorisce i grandi gruppi economici e di potere". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs Angelo Bonelli parlando coni cronisti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev