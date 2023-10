Manovra, Bombardieri (Uil): "La nostra valutazione è negativa, non dà risposte"

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2023 "La nostra valutazione sulla manovra è critica, non dà risposta alle piattaforme unitarie presentate durante gli incontri con il Governo. Valutiamo positivamente il taglio del cuneo fiscale. Ma servono nuovi interventi per il rinnovo dei contratti. Le risorse messe a disposizione per il pubblico impiego non bastano per recuperare l'inflazione e soprattutto non ci sono misure sul rinnovo dei contratti nel privato. Nessuna risposta sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre non ci sono risposte sull'evasione fiscale. E poi le misure sulle pensioni non fanno altro che peggiorare la legge Fornero" lo ha detto il segretario della Uil Pier Paolo Bombardieri a margine dell'inaugurazione del murales contro le morti sul lavoro alla Ex Fiera di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev