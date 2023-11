Manovra, Bombardieri (Uil): "Governo conferma impostazione, insensibile alle piazze"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Un incontro cordiale: alla premier abbiamo presentato le istanze delle mobilitazioni degli ultimi giorni. Il Governo ha ascoltato, confrontandosi con noi su temi come i salari, gli extraprofitti. Ma il Governo ha riconfermato l'impostazione della manovra. Anche sulle pensioni: solo sun questo aspetto il Governo sta considerando un eventuale modifica. Non ci sono altre decisioni di cambiamento non ce ne sono" lo ha detto Pier Paolo Bombardieri, segretario della Uil, a seguito dell'incontro con il Governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev