Manovra, Barelli (FI): "Un bilancio da 35 miliardi in un momento come questo è un gran risultato"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Una manovra che arriva in un momento particolare per l'economia italiana e mondiale. Si rivolge ai redditi bassi che hanno più sofferto la crisi, supporta le forze armate e la sanità e rinnova i contratti del pubblico impiego. Una manovra da 35 miliardi in un momento come questo è un grande risultato. Inoltre ci accingiamo per primi a ricevere la quarta del Pnrr, un altro successo del Governo" lo ha detto il deputato Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev