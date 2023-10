Manifestazione per la Costituzione, Landini: "La ricchezza la produce chi lavora"

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2023 “A produrre la ricchezza di un Paese è chi lavora, non la finanza. La ricchezza prodotta da chi lavora deve tornare al lavoro, ecco perché non si può essere poveri lavorando” lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini intervenendo dal palco della manifestazione “La via maestra. Per la Costituzione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev