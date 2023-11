Manifestazione Pd a piazza del Popolo, le voci dei manifestanti: "Con questo Governo finiamo male"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 Piazza del Popolo è già piena di manifestanti per la manifestazione del Partito Democratico a Piazza del Popolo. "Con questo Governo finiamo male, sulla giustizia, sulla libertà di espressione, sulla sanità". "Condividiamo i temi di questa manifestazione - dice un altro manifestante - il salario minimo, la pace, sanità pubblica". "Questo Governo non ci tutela, non ci garantisce diritti e non ci dà un futuro in Italia". "Diciamo no ai tagli al welfare, al diritto alla salute. Diciamo no alla violazione del diritto di asilo con l'accordo con l'Albania. Diciamo no all'elezione del premier". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev