Manifestazione Libera contro le mafie a Roma, Don Ciotti: "Noi siamo aperti al confronto con tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Alla giornata nazionale può partecipare chiunque. Noi siamo disposti al confronti con tutti, se si fanno le cose giuste. L'obbiettivo è il bene comune. Nessuno vuole metterci il cappello. Noi dialoghiamo con tutti. Se fanno le cose giuste lo diciamo altrimenti ne chiediamo conto. Non è fatto personale. L'importante sono le politiche da mettere in atto per le persone." lo ha detto Don Ciotti, a margine della manifestazione organizzata da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria delle vittime della mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev