Manifestazione Firenze, Landini: Questa piazza aperta a tutti

(Agenzia Vista) Firenze, 04 marzo 2023 "Questa è una piazza che ha messo al centro il valore della Costituzione. La Costituzione non è di qualcuno, la Costituzione è il valore della pace, è il valore su cui si è costruita la nostra democrazia E noi qui siamo scesi in piazza perché bisogna essere consapevoli della crisi che c'è della democrazia", le parole di Landini, segretario generale della Cgil, a margine della manifestazione a Firenze dopo il pestaggio in un liceo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev