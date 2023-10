Manifestazione della Cgil, piazza San Giovanni a Roma piena

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2023 Tantissime persone in piazza a Roma per la manifestazione della Cgil Ecco le immagini delle migliaia di persone scese in piazza a Roma per la manifestazione della Cgil. / Immagini Fb Cgil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev