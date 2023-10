Manifestazione Costituzione, Landini: "Basta salvatori della Patria: serve contributo di tutti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2023 “Quando le cose sono difficili e complicate bisogna fare i conti con la complessità. Per venti anni abbiamo visto a turno dei salvatori della Patria. Quando le cose sono difficile c’è bisogno del contributo di tutti” lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini intervenendo dal palco della manifestazione “La via maestra. Per la Costituzione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev