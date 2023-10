Manifestazione Costituzione, Don Ciotti: “Senza giustizia sociale la politica tradisce se stessa”

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2023 “Se il valore del denaro supera quello della vita si è già in conflitto. La Costituzione ci chiede coerenza e impegno: è la nostra carne. Se la politica non produce giustizia sociale tradisce se stessa” così Don Ciotti a margine della manifestazione “La via maestra. Per la Costituzione” indetta dalla Cgil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev