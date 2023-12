Manifestazione contro l'antisemitismo, Lupi (Noi Moderati): "Il terrorismo non è la soluzione"

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "A distanza di mesi non bisogna dimenticarsi. La dimenticanza è il dramma dell'opinione pubblica e della politica. Siamo al fianco di Israele perché quello che è accaduto inaccettabile. Oggi ancora più che mai bisogna ricordare che il terrorismo non è la risposta la risoluzione dei problemi. Due popoli e due Stati, però ricordiamoci della tragedia che è accaduta, una tragedia immane. Non si può pensare oggi di accusare Israele di essere uno Stato terroristico, questa è una vergogna e una menzogna nei confronti della realtà" lo ha detto il deputato Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev