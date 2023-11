Maltempo Toscana, Giani: "Aiuto delle Regioni è importante per passare da emergenza a ricostruzione"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "Ringrazio Michele Emiliano per essere venuto in Toscana alla testa della colonna della Protezione Civile della Puglia, anche a nome della Conferenza delle Regioni. Qui lui rappresenta i 20 presidenti di Regioni. Per mezzo suo io ringrazio tutte le 12 Regioni che ci hanno portato soccorso: oltre alla Puglia, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Val d'Aosta. Nei circa dieci comuni più colpiti ho trovato questi 2000 operatori volontari. Volontari che si stanno specializzando con dei corsi d'addestramento. E' un tipo di personale che ci sta dando una grande mano. Con l'aiuto delle Regioni potremo passare dall'emergenza alla ricostruzione" lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Courtesy: TV1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev